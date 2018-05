Une étude de l’Observatoire des tout-petits révélait mardi que les CPE offraient la meilleure qualité de service pour les enfants, des résultats qui n’ont pas manqué de faire très fortement réagir l’analyste politique Luc Lavoie à «La Joute».

«Est-ce qu’ils ont pris en compte les 23 grèves [dans les 20 dernières années]? Parce que quand ils sont en grève, ça a beau être propre, ça ne sert pas à grand-chose», évoque Luc Lavoie d’emblée.

Selon l’étude, dans les pouponnières des centres de la petite enfance (0 à 18 mois), 67 % des enfants jouissent d’un milieu de garde de bonne ou d’excellente qualité. De leur côté, 45 % des enfants de 18 mois à cinq ans ont droit à un milieu de bonne ou d’excellente qualité.

Des chiffres repris par Caroline St-Hilaire, qui argue que les éducatrices sont mieux formées et que les CPE sont mieux outillés pour éduquer nos enfants.

«Tu peux ne pas être d’accord avec la syndicalisation, c’est une chose, mais de reconnaître la pertinence des CPE, c’en est une autre», rétorque-t-elle à son homologue.

Un «monstre bureaucratique»

Outre les nombreuses grèves déclenchées dans les CPE depuis leur création, Luc Lavoie s’attaque également au «monstre bureaucratique» que représentent les CPE.

«Je suis contre les CPE! C’est un monstre bureaucratique et je n’en veux plus, tranche-t-il. Ce n’est pas un préjugé anti-CPE, c’est un monstre, que l’on donne l’argent aux gens et ils vont s’arranger.»

Des arguments que n’accepte pas Bernard Drainville, qui, à l’instar de Caroline St-Hilaire, estime qu’il ne faut pas mélanger syndicalisme et qualité des services.

«Tu peux être contre les CPE parce que tu trouves que ça n’a pas d’allure que les parents soient sur les conseils d’administration et que le personnel soit syndiqué, répond-il à Luc Lavoie. Mais laisse faire tes bibittes antisyndicales. Pour les enfants, les CPE sont mieux.»