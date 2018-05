«Aura-t-on un bel été ?» C’est la question la plus posée aux météorologues. Les autres sont: «On va-tu avoir beaucoup de neige cet hiver?» Ou encore: «Va tu faire beau demain?»

Facile à comprendre, cette question sur l’été. Nous sortons d’une hibernation de cinq mois. Les gens veulent savoir à quoi s’attendre pour leur jardin, leur camping, leur piscine...

Bonne nouvelle, l’été sera chaud. Les températures seront au-dessus des normales selon les services météorologiques, qui ont fait connaître récemment leurs aperçus saisonniers.

Quant aux précipitations, on s’attend à une saison moyenne, avec les quantités habituelles, sauf dans l’est, le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie notamment, où la pluie sera plus rare.

Pas la faute à El Nino

Ce sont les températures de l’océan à l’équateur qui permettent de faire ces prédictions des mois à l’avance.

Lorsque la mer est plus chaude de 2 à 3 degrés par rapport à la normale, on a un effet El Nino, qui agit comme une chaufferette. Quand les températures sont plus froides que la normale, on a l’effet inverse réfrigérant, appelé la Nina.

Les plus récentes observations indiquent que les écarts de température des océans à l’équateur s’écartent très peu de la normale, soit de 0,2 °C à - 0,3 °C. L’absence d’un El Nino cette année suggère que le régime de température et de précipitations se maintiendra dans les valeurs normales jusqu’en novembre.

Cela devrait se traduire par un été plus chaud que l’année dernière pour le sud du Québec. Les jours où le mercure a dépassé les 30 °C l’été passé se sont comptés sur les doigts d’une main.

En fait, un seul doigt aurait suffi...