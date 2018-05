Marion Maréchal-Le Pen lance son école de sciences politiques

L'ex-étoile montante de l'extrême droite française, Marion Maréchal-Le Pen, a officiellement lancé mardi son projet d'école de sciences politiques à Lyon, qui portera notamment parmi ses valeurs «l'enracinement dans son identité culturelle».

L'établissement, qui ouvrira en septembre, est baptisé Issep, pour Institut de sciences sociales, économiques et politiques et l'ancienne députée du parti Front national assura la direction générale de l'école.

«L'objectif de l'institut est de former des décideurs économiques et politiques polyvalents et cultivés qui puissent mettre leurs ambitions au service de projets utiles à la société», précise un communiqué.

Et quatre valeurs «essentielles» y seront mises en avant: «l'excellence, l'éthique dans l'exercice des responsabilités professionnelles, l'enracinement dans son identité culturelle et l'engagement au service des autres et de son pays», ajoute le texte.

Les élèves pourront suivre un magistère sur deux ans et de la formation continue. Les enseignements seront assurés par des universitaires et des acteurs de la société civile.

Le conseil scientifique sera copiloté par Patrick Louis et Jacques de Guillebon.

Le premier est professeur d'économie et de géopolitique de l'École de management de l'Université Lyon 3 et, par ailleurs, secrétaire général du Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers. Le second, un quadragénaire, dirige la rédaction d'un jeune mensuel baptisé «L'incorrect». Ses dernières Unes donnent une idée de sa ligne éditoriale: «quitter 68», «100% conservateur», ou l'homme occidental «présumé coupable».

Officiellement retirée de la vie politique, Marion Maréchal, 28 ans, avait effectué un retour remarqué sur la scène publique en mars lors d'un rassemblement conservateur à Washington.

Celle qui est également la nièce de la patronne du Front national, Marine Le Pen, a effacé sur ses comptes Facebook et Twitter le nom Le Pen pour se présenter simplement comme «Marion Maréchal». Une manière selon ses proches et des analystes de se distancier d'un encombrant grand-père -le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen- d'aborder son avenir indépendamment de sa tante.