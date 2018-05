Olymel modernise ses installations pour anesthésier ses porcs

L'usine de transformation de porc de Yamachiche, en Mauricie, modernisera ses installations afin de pouvoir anesthésier ses porcs, plutôt que d'avoir à les assommer ou les électrocuter.

Cette mesure vise à améliorer le bien-être des animaux en leur assurant une mort plus douce.

À terme, les cochons reçus à l'usine seront anesthésiés à l'aide de dioxyde de carbone (CO2). «C'est par suffocation. Ils manquent d'air et s'endorment simplement. Ce n'est pas un nouveau procédé sur le marché, mais dans le porc, c'est nouveau», a expliqué le directeur de l'ingénierie chez Olymel, Marco Dufresne.

Olymel a entrepris de doubler la capacité de l'abattoir Atrahan de Yamachiche, dont elle est copropriétaire. Le nombre de têtes abattues passera de 17 500 à 36 000 par semaine.

Malgré les travaux, qui coûteront environ 110 millions $, les opérations de transformation du porc sont maintenues. Les lignes de production sont toutefois isolées de façon étanche du chantier afin de respecter les standards de salubrité.

Manque de travailleurs

En parallèle de ces travaux, les gestionnaires d'Olymel doivent tenter de trouver pas moins de 314 nouveaux employés d'ici un an. L'entreprise espère parvenir à trouver environ 75 % de ces futurs travailleurs dans un rayon de 50 km autour de Yamachiche, notamment en offrant des salaires oscillant entre 14 et 18 $ de l'heure.

Olymel compte aussi sur ses employés actuels pour aider à pourvoir ses postes «On a un programme de référencement à l'interne grâce auquel quelqu'un chez nous peut aller se chercher quelque chose comme 1500 $ s'il nous amène trois collègues avec lui. Dans bien des usines, ç'a été la deuxième source de recrutement la plus importante» a indiqué le directeur du personnel d'Olymel, Louis Banville.

Une fois les travaux complétés, les opérations et tous les employés de l'usine Lucyporc de Yamachiche seront déménagés à l'usine Atrahan. Ainsi, le nouveau complexe comptera près de 1200 employés et deviendra le plus gros employeur industriel de la Mauricie.