Le regroupement de femmes accusant Gilbert Rozon d’être un «prédateur sexuel» a obtenu, mardi, l’autorisation de le poursuivre en action collective, pour au moins 10 millions $.

L’initiatrice de l’action collective, Patricia Tulasne, dont l’histoire a déjà été médiatisée et continuera de l’être au cours du procès à venir, a qualifié de «moment historique» sur le plateau de Denis Lévesque la décision rendue par le juge Donald Bisson d’autoriser une action collective contre un seul et unique individu et non une corporation ou une entreprise.

«J’ai trouvé que le juge Bisson avait fait preuve d’une grande ouverture d’esprit, c’est une belle et grande journée pour nous», a-t-elle déclaré.

C’est justement son cas qui sera soumis à la justice au cours du procès, puisque les avocats ont jugé qu’il s’agissait de celui qui représentait le mieux les agressions sexuelles alléguées contre Gilbert Rozon.

«On m’a désignée représentante du groupe, mais ce n’est pas moi qui ai choisi. J’aurais préféré, peut-être, être en retrait, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Je parle un peu pour toutes les victimes et c’est important pour moi de faire valoir leur droit», a expliqué Mme Tulasne.

Compensation financière

«Les Courageuses» poursuivent pour 10 M$ Gilbert Rozon et certains accusent les victimes de le faire pour des raisons mercantiles. Pour Patricia Tulasne, il s’agit d’une rétribution tout à fait normale si M. Rozon devait être trouvé coupable.

«Toutes les victimes d’agression sexuelle vont vous le dire, ça a des répercussions sur nos vies et parfois ça demande compensation. Moi, je n’ai aucun scrupule à obtenir compensation si le juge le dit.»

Au-delà de la compensation financière, une importante victoire a déjà été acquise mardi avec cette autorisation, estime-t-elle.

«Le message que le juge envoie aux femmes, c’est que nous ne sommes pas seules et que nous n’avons pas à porter le fardeau de la culpabilité toute notre vie. Si on a déjà obtenu ça, on aura gagné sur toute la ligne.»

D’autres victimes?

Maintenant que l’action collective contre Gilbert Rozon a été autorisée, les avocats des «Courageuses» pensent que des dizaines d’autres victimes pourraient se joindre, à visage découvert ou de façon anonyme, à la procédure.

«La beauté d’un recours collectif, c’est de permettre à toutes ces victimes, qui n’auraient pas la possibilité d’aller en justice parce qu’elles étaient toutes seules, d’aller faire valoir leur cause», évoque Mme Tulasne.