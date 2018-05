Une Porsche à 35 dollars, c'était trop beau...

Santé Canada et la commission de protection des consommateurs américaine (CPSC) ont décidé de rappeler des Porsche vendues environ 35 dollars, car leurs roues se détachent.

Vendues par le célèbre constructeur de voitures de sport allemand, ces voitures étaient proposées à ce prix imbattable, car elles sont faites de...bois et destinées aux enfants.

Selon Santé Canada, les roues et leurs axes peuvent se détacher du reste du jouet et présenter des risques d'étouffement s'ils sont avalés. Environ 352 jouets ont été vendus au Canada entre juillet 2015 et avril 2018. Quelque 2800 de ces produits ont été écoulés aux États-Unis.

Les acheteurs seront remboursés. Selon le catalogue en ligne de Porsche, le jouet est fait de bois et de métal, mesure 10 centimètres de long et convient aux enfants d'un an et plus. Il porte sur le devant le logo du constructeur de Stuttgart.

Porsche et sa maison mère Volkswagen ont été la cible dernièrement des régulateurs américains en raison de l'installation sur plusieurs de leurs modèles diesel d'un logiciel truqueur destiné à déjouer les normes sur les émissions polluantes. Plusieurs dizaines de milliers de véhicules ont été rappelés aux États-Unis.