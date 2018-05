Vétusté des écoles de l'Estuaire: la commission scolaire fait le point

La commission scolaire de l'Estuaire, sur la Côte-Nord, a remis les pendules à l'heure après une sortie du député Martin Ouellet concernant l'indice de vétusté des écoles de la région.

Le député de René-Lévesque a fait valoir, dans un communiqué, que de nouvelles inspections à travers le Québec démontrent qu’il y a des écoles aux prises avec des infiltrations d’eau ou des champignons partout à travers la province. Selon lui, la réduction des taxes scolaires promise par le gouvernement libéral nuira aux rénovations des écoles.

La présidente de la commission scolaire, Ginette Côté, a tenu à rectifier les faits. Selon elle, 40 millions $ ont été investis depuis 2 ans dans les écoles de la région. C’est plus que les montants consentis aux écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie réunis.

«J'ai été choquée qu'on avance de telles affirmations quand ça n'a pas été validé. Je comprends qu'on est en campagne électorale et qu'on veut faire du rattrapage politique, mais avant de lâcher n'importe quoi, vérifions dans nos comtés», a affirmé Ginette Côté.

De son côté, le député a rectifié le tir en admettant que la Commission scolaire a bien fait son travail pour obtenir des subventions pour rénover les écoles. «Je comprends la Commission scolaire de dire qu'ils sont de bons élèves. Effectivement, je les salue. Ils font office d'élèves modèles en matière de rénovation des écoles, mais ils ont encore besoin de plus de moyens. Je joins ma voix à la Commission scolaire pour obtenir plus d'argent pour que toutes les écoles aient la cote A et non D ou E», a souligné Martin Ouellet.

La présidente de la Commission scolaire a précisé qu’une école peut avoir une mauvaise cote du ministère seulement parce que son stationnement est à refaire.