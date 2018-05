Des données confidentielles au milieu d’un couloir d’hôpital

EXCLUSIF | Une boîte contenant des centaines de documents médicaux et d’informations confidentielles a été laissée sans surveillance au beau milieu d'un couloir de l'hôpital de Trois-Rivières durant plusieurs heures, dimanche. Ces informations hautement sensibles étaient destinées au déchiquetage, mais personne n’est venu les chercher.

«C’est une situation extrêmement préoccupante, parce que ces informations sensibles auraient pu se retrouver entre les mains de n’importe qui», lance Isabelle Gosselin de la Commission d’accès à l’information du Québec.

On retrouve généralement sur ces documents le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'assurance maladie et des informations sur la condition de santé du patient.

Le cocktail parfait pour un fraudeur qui en quelques appels seulement peut réussir un vol d'identité lourd de conséquences.

«C'est un événement isolé. Nous avons laissé une boîte à un endroit où nous n'aurions pas dû. La protection des renseignements personnels de nos usagers doit être une préoccupation constante de tous nos employés», rappelle Martin Rousseau, le directeur des services techniques du CIUSSS.

Il attribue la situation à une erreur de communication

«Il y a eu confusion entre les gens qui préparent les boîtes et ceux qui devaient venir la récupérer. C’est une erreur dans la procédure et on s’est assuré que ça ne se reproduise plus», tranche-t-il.

Appelé à commenter la situation, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’a pas cherché à lancer la pierre aux employés.

«C’est la première fois que je vois ça en plus de quatre ans de mandat. Ça veut dire qu'on a un bon système, ici aussi. L'erreur est humaine. Il ne faut pas chercher de coupable, mais bien s'assurer que le système est en état. C'est le cas!»

Il aurait été extrêmement facile de quitter l'hôpital avec cette boîte et ces milliers d'informations confidentielles. Nous avons préféré la remettre en mains propres à un superviseur afin de préserver vos données.

Aucune mesure disciplinaire n'a été prise contre les employés concernés, mais la commission d'accès à l'information a le pouvoir de faire enquête et éventuellement sanctionner l'hôpital.