Avec tous les conflits armés qui ont fait rage et continuent de se produire à travers le monde, on oublie parfois que des jeunes sont embrigadés malgré eux dans ces guerres et sont amenés à commettre des actes qui n’ont rien à voir avec l’enfance.

Aimé Schmitz avait 12 ans lorsqu’il a abattu de ses mains d’enfants deux soldats allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Devenu membre de la Résistance en Belgique sous l’égide de son père, le Sherbrookois d’adoption met fin à un silence de plus de 70 ans et révèle son histoire dans un livre écrit par l’auteur Michel Prenovost, «Mon enfance sous l’occupation nazie».

«J’étais inquiet des conséquences, explique l’homme d’emblée pour expliquer son silence durant toutes ces années. Tuer deux personnes, les conséquences auraient pu être graves.»

C’est après avoir obtenu l’aval d’avocats qu’il accepte finalement de dévoiler une histoire de guerre pas comme les autres, celle d’un enfant dont le père, lui-même un résistant, l’entraîne dans le combat contre les Nazis.

Son père étant pourchassé par la Gestapo, on en vient même à lui coller un fusil sur la tempe à la manière d’un peloton d’exécutions pour obtenir des informations. Après ces événements, son père décide de le sortir de la maison et de l’amener avec lui sur des missions, où il effectue notamment de la surveillance de sentiers la nuit.

Puis, un jour, deux autres membres de la Résistance laissent M. Schmitz seul avec deux prisonniers allemands avec l’ordre bien clair de les descendre s’il se sentait menacé. Ce qu’il fit.

«Je devais prendre le revolver à deux mains parce que c’était un Walter 9 mm. Le plus gros des deux commençait à se détacher alors je me suis dit c’est lui ou c’est moi, je n’ai pas hésité beaucoup», se remémore-t-il.

Deux balles dans l’un et une balle dans l’autre soldat, qui lui était déjà mal en point. Une image qui demeure vive aujourd’hui, mais dont le récit n’avait pas encore été raconté avant la parution du livre. Était-ce en raison d’un sentiment de culpabilité?

«Je n’aimais pas en reparler parce que ce n’est pas normal [de tuer des humains], évoque M. Schmitz. Mais je vais vous dire honnêtement, on les haïssait tellement. Ils ont tué, assassiné, torturé des tas de personnes. On ne pouvait pas faire autrement que de les haïr.»