Don d’archives à la Société historique de la Côte-Nord

La direction de l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau a décidé de faire cadeau de ses archives à la Société historique de la Côte-Nord.

Un photographe professionnel venait prendre des clichés deux fois par année pour documenter l’avancement des travaux de l’aluminerie de Baie-Comeau au milieu des années 50. Une douzaine d’albums de l’époque étaient entassés dans le sous-sol du bâtiment administratif.

La direction d’Alcoa a voulu assurer leur préservation et permettre à la population de les consulter en les transférant à la Société historique de la Côte-Nord.

Luc Bourassa, directeur des ressources humaines d'Alcoa Baie-Comeau et féru d'histoire, raconte: «Les années 50, c'est un boom à Baie-Comeau. La population explose notamment à cause de l'arrivée de la Canadian British Aluminium. D'autre part, dans les revues publiées mensuellement par la compagnie Reynolds, on retrouve la vie corporative et la vie sociale de l'usine».

Une équipe de la Société historique se déplacera chez Alcoa cet automne pour fouiller le reste des archives. Une douzaine de boîtes avec des bobines de film, des cassettes et des documents restent à être classées.