L’obsession de Virginia Genevrier, cette éducatrice qui s’est amourachée d’une élève de 11 ans alors qu’elle travaillait dans une école primaire de Verdun, fascine le Québec.

Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous» diffusée au Québec Matin, a dénoncé le traitement médiatique et populaire réservé à cette femme qu’il qualifie de «pédophile».

«Je lis des textes, je regarde des reportages et jamais on ne dit le terme ''pédophile''. C’est bizarre... On module selon le sexe. Ce n’est pas seulement amoureux, c’est sexuel aussi. Elle se filmait nue sous la douche», explique le commentateur.

Il demande aux gens de faire l’exercice, et d’imaginer le même scénario, en remplaçant la femme par un homme.

«La manchette en super gros dans le journal ça serait ''Un prof pédophile''. Mais là on dit qu’elle avait des problèmes psychologiques, elle avait vécu elle-même une enfance difficile, elle l’a pris sous son aile. Pourquoi on mâche les mots comme cela? C’est une pédophile!», souligne Richard Martineau.

«Il faut appeler les choses par leur nom. J’ai un ami qui a été agressé par sa gardienne. Il n’en a pas parlé pendant des années et quand il en a parlé, les gars autour de lui lui ont dit : ''maudit chanceux''. Mais il a eu des séquelles pendant des années...»

«C’est toujours deux poids deux mesures. Il faut appeler les choses par leur nom: c’est une pédophile de 40 ans», conclut-il.