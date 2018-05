La Canadienne Grimes défend son petit-ami Elon Musk

La chanteuse Grimes a tenu à défendre son compagnon Elon Musk, accusé d'empêcher ses employés de se syndiquer.

Dans une série de tweets, qu'elle a depuis effacés, la chanteuse canadienne, Claire Boucher de son vrai nom, a traité le sujet très sérieusement.

«Il n'a jamais empêché qui que ce soit de se syndiquer, ce sont des fake news, croyez-moi. J'ai enquêté là-dessus et je suis même allée visiter des usines. J'ai les tickets, mais puisque ça affecte d'autres personnes que moi, je vais attendre de sortir de la musique pour répondre aux questions», a-t-elle lancé.

Elle a ensuite envoyé un message dans lequel elle explique qu'elle estime que cette conversation est bien trop complexe pour être traitée de la sorte sur Twitter. Ses commentaires faisaient écho à ceux d'Elon Musk, le milliardaire fondateur de Space X et de Tesla, qui s'était déjà défendu d'avoir empêché ses employés de se syndiquer dimanche dernier.

«Ils peuvent former un syndicat quand ils le veulent et je ne pourrais rien y faire. La Californie est un État prosyndicats. Mais ils n'en ont pas envie», avait-il tweeté. Grimes et Elon Musk ont révélé leur relation lors du Met Gala à New York, le 7 mai dernier.