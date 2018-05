Le demi-frère de François Asselin l'a trouvé méconnaissable

En apercevant son demi-frère, François Asselin, sur les images où on le voit escorté des policiers, Gilles Junior Giasson ne l’a pas reconnu tellement l’accusé apparaissait changé.

Il a d’abord été frappé par le regard vide qu’il affichait. «Vous m’auriez montré une photo de n’importe qui avec ce regard-là et j’aurais dit: cette personne-là a des problèmes psychologiques», a-t-il déclaré en entrevue avec Jean-François Guérin.

François Asselin a été accusé du meurtre non prémédité de son collègue François Lefebvre et d’outrage à son cadavre. Son père de 67 ans, avec qui il vivait dans un logement de Trois-Rivières, est quant à lui porté disparu officiellement depuis vendredi.

Selon Gilles Junior Giasson, son demi-frère «a toujours été fier de sa personne, [...] souriant». Il estime d’ailleurs qu’il a perdu la carte, puisque Asselin et son père entretenaient une bonne relation.

«C’est sûr qu’un père, ça reste tout le temps un père», raconte-t-il, évoquant un épisode qui remonte à l’an passé, au cours duquel son demi-frère a dû être emprisonné. «Je crois qu’il s’était battu ou de quoi de même dans un bar. [...] Mon père a pris ça dur un peu», se souvient-il. Mais dans l’ensemble, les deux hommes, qui habitaient ensemble depuis toujours, partageaient une belle amitié.

Il n’arrive pas à s’expliquer ce qui s’est passé, même s’il a «50 000 hypothèses dans sa tête» sur le fil des événements.

«Est-ce qu’il a assassiné mon père il y a deux semaines et il l’a mis dans les poubelles, et peut-être que c’était trop dur pour lui à supporter alors il en a parlé avec un collègue de travail [...] et il y a eu un incident malheureux aussi à Sherbrooke», s’interroge-t-il, s’avançant sur une piste parmi tant d’autres.

En attendant que toute la lumière soit faite dans cette affaire, M. Giasson dit avoir de la peine à gérer la situation avec ses enfants qui lui posent des questions pour comprendre ce qui se passe. «Je ne sais pas quoi leur répondre», a-t-il lancé, la gorge nouée par un sanglot.