Le fabricant Tesla arrive à Québec

Le fabricant californien de voitures électriques Tesla prévoit ouvrir prochainement son nouveau magasin à Québec sur la rue Cyrille-Duquet.

Lors du passage du «Journal de Montréal» mardi, les préparatifs allaient bon train pour une ouverture prévue au cours des prochaines semaines.

«On est dans le dernier droit. On aura une équipe de vendeurs et une équipe pour le service après-vente à notre succursale de Québec», a fait savoir un employé de Tesla sous le couvert de l’anonymat.

Kiosque Place Sainte-Foy

Comme le «Journal de Montréal» l’annonçait en juin dernier, Tesla ouvrira une nouvelle salle d’exposition et un véritable point de services à Québec, dans le secteur de la rue Cyrille-Duquet, tout près des concessionnaires Porsche et Volvo.

Pour l’instant, Tesla offre les services d’un seul représentant pour la région de Québec. Ce dernier répond aux clients et aux demandes des consommateurs intéressés par la technologie du fabricant des populaires véhicules électriques.

Tesla avait ouvert à Place Sainte-Foy en juin 2015 un kiosque avec un employé à temps complet. Il est donc possible depuis cette date de prendre rendez-vous pour un essai routier à Québec.

Mardi, la direction de Tesla en Californie est demeurée silencieuse tout comme son service de presse qui n’a pas voulu commenter le dossier.

Dans la province, Tesla compte actuellement une salle d’exposition et un atelier de service à Montréal, sur la rue Ferrier.

Les superchargeurs

Outre cette nouvelle succursale, Tesla prévoit également déployer au cours des prochains mois au Québec plusieurs stations de ses superchargeurs.

Des stations de bornes à recharge rapide de Tesla sont attendues à Québec, à Trois-Rivières, dans le parc des Laurentides et à Chicoutimi.

Tesla a annoncé récemment avoir révisé à la hausse le prix de sa berline compacte Modèle 3 Performance, dont le prototype standard est offert à 35 000 $ US (45 600 $ CAN) avec une autonomie de 354 km.

Tesla prévoit maintenant que le prix du Modèle 3 Performance «à deux moteurs» pourrait atteindre les 78 000 $ US (100 000 $ CA) et même davantage (86 000 $ US [110 256 $ CA] avec le pilote automatique).