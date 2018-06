Les 7 meilleurs tout compris réservés aux adultes à Riviera Maya

Riviera Maya, au Mexique, est un secteur prisé des couples en quête de romantisme qui veulent s'évader le temps d'une semaine ou deux sous le chaud soleil.

Pour se reposer au maximum, certains font le choix de passer leurs vacances entre adultes seulement. Voici donc la liste des 7 meilleurs complexes tout compris réservés aux adultes sur la Riviera Maya, selon le site JetSetter.

1. TRS Yucatan Hotel. L'hôtel a beau être doté de près de 500 chambres, tout est fait pour rendre l'expérience intime. Il semble que le personnel attentionné connaisse votre nom et vos préférences. On y trouve six restaurants, tous à la carte, de diverses spécialités: argentin, italien, français et méditerranéen.

2. Grand Velas Riviera Maya. Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'aéroport de Cancún, l'hôtel de 539 chambres est familial, mais la section Grand Class qui compte 90 chambres qui font toute face à la mer est réservée aux personnes de 16 ans et plus. Trois piscines sont à votre disposition, de même que huit restaurants, dont trois (un buffet et deux à la carte) sont réservés aux clients de 16 ans et plus.

3. Royal Hideaway Playacar. Cet hôtel, situé sur la plage de Playacar, a 201 chambres réparties dans 11 immeubles. Malgré son petit nombre de chambres, le complexe est doté de six piscines et de huit restaurants, dont un «cuisine de chef» et un autre «souper spectacle».

4. El Dorado Casitas Royale. Un hôtel d'environ 200 suites. Certaines d'entre elles ont une piscine privée, une douche extérieure à ciel ouvert et un bain-tourbillon. Au total, 12 piscines et de nombreux restaurants, dont plusieurs à la carte, y compris pour le petit-déjeuner.

5. El Dorado Seaside Suites. Cet hôtel entièrement réservé aux adultes a deux sections: Palms et Infinity. Les vacanciers qui se retrouvent dans cette dernière section ont droit à une chambre au décor moderne qui offre «une vue à couper le souffle» sur l'océan en plus d'avoir une piscine accessible sur le balcon. Le service aux chambres est aussi offert 24 heures sur 24.

6. The Royal Playa del Carmen. Il y a un peu plus de 500 chambres dans cet hôtel situé dans la région de Playa del Carmen. Les suites sont équipées d'un bain-tourbillon et plusieurs ont un hamac sur le balcon. Le complexe a sept restaurants et deux piscines.

7. Secrets Maroma Beach Riviera Cancun. Les 14 immeubles de quatre étages chacun contiennent environ 400 chambres. Le complexe est équipé de 13 piscines et neuf restaurants aux spécialités diversifiées.