Pénurie de techniciens en informatique au sein du gouvernement

Le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) réclame des mesures plus soutenues afin de retenir les techniciens informatiques au sein du gouvernement.

Selon le dernier rapport du Conseil du trésor, il y a une augmentation des postes à combler en 2017 par rapport à 2016, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour en embaucher davantage, s’inquiète le SFPQ.

Selon le rapport, le gouvernement avait 488 postes à combler en technologies de l’information en 2015 et il y en avait 876 en 2017.

Le document, selon le syndicat, démontre qu’il y a aussi une plus grande dépendance aux ressources à l’externe dans 10 des 36 ministères et organismes analysés par le Conseil du trésor. Par exemple, le ministère de l’Immigration a vu sa dépendance à l’externe passer de 50 % en 2016 à 54,1 % en 2017.

«Il y a des efforts qui sont faits pour qu'il y ait moins de monde de l'externe, reconnaît le président du SFPQ Christian Daigle. Les conditions de travail de nos gens sont en deçà de ce qui se fait ailleurs. Les compagnies paient mieux ou ont des avantages sociaux supplémentaires. Il y a un problème de rétention de la main d’œuvre en technologue de l’information au gouvernement.»

La Stratégie informatique est claire

Le ministre délégué aux Ressources informationnelles réplique en soulignant que depuis 2015, le gouvernement a fait un pas de géant au niveau de l’embauche. «C'est plus de mille nouveaux techniciens spécialistes en technologie de l'information qui ont joint les rangs du gouvernement, dont 60% d'entre eux ont plus de dix ans d’expérience», affirme Robert Poëti. Des défis, il y en aura toujours, cependant nous avons fait beaucoup depuis 2015. Est-ce que certains ministères en ont besoin davantage que d'autres? La réponse, c'est oui ! Et on travaille précisément là-dessus.»

Le ministre Poëti souhaite que le syndicat tienne un discours plus positif.

«On est attractif et j'aimerais ça que les syndicats aient aussi ce discours-là d'attractivité pour permettre à des gens d'avoir de bons emplois, des conditions de travail intéressantes», s’exclame-t-il.

«Est-ce qu'on est attractif? Non! Lorsqu’on parle des conditions de travail, on n’est pas là», réplique le président du syndicat.

Le gouvernement sous-traite 61 % de ses services de programmation, 56,9% de l’architecture d’intégration technologique et 56,5% du soutien de ses projets selon le syndicat.