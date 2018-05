Robby Johnson passe au français

Nashville ne suffit plus à Robby Johnson. Le chanteur beauceron lancera un premier album en français à l’automne.

Un premier extrait composé avec l’aide de Corneille, Au bout de nos doigts, est déjà disponible. Marie-Mai, Ingrid St-Pierre et le Français Doriand ont aussi assisté Johnson dans l’écriture des pièces de cet album qui sera lancé par l’étiquette Audiogram.

C’est après être monté sur scène à plusieurs reprises avec Gregory Charles, l’hiver dernier, que Robby Johnson a eu la piqûre pour la musique dans sa langue maternelle.

Se connecter avec les gens

«Quand je suis aux États-Unis et que je chante en anglais, la connexion se fait. Mais au Québec, il y a la barrière de la langue. Quand j’ai chanté en français avec Gregory, j’ai tripé sur la connexion avec les gens quand ils s’abreuvent de mes paroles», confie Johnson.

Passer au français ne signifie pas que le chanteur québécois délaisse sa carrière à Nashville. Il croit même que son travail en français va nourrir sa musique en anglais.

«Ça me confirme que je suis capable d’écrire des chansons, d’avoir de bonnes accroches, dans un style qui me plaît et qui est plus pop et urbain. C’est aussi là que je m’en vais en anglais, même si je ne mets pas de côté le country rock parce que j’adore ça.»

L’organisation du Festivent a confirmé mardi que Robby Johnson sera la tête d’affiche d’une soirée new country à laquelle participeront aussi Steph Carse, Travis Cormier, Andie Duquette, entre autres.