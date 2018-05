Un chat coincé sur le toit d'une voiture roulant à 100 km/h

Une enquête de la protection des animaux est en cours au Nebraska après qu'un chat se soit retrouvé coincé sur le toit d'une voiture qui roulait à environ 100 km/h sur une autoroute.

Une mère et sa fille ont filmé la scène troublante. «Ma fille a dit "Il y a un chat sur la voiture" et moi je croyais que c'était un raton laveur. Mon mari s'est approché et j'ai dit "Oh, mon Dieu, c'est un chat"», raconte Rona Rankin.

Ils se sont donc approchés pour avertir les passagers de l'autre véhicule. «Je disais "Il y a un chat sur votre toit" et elle a dit "Oh, mon Dieu" et a eu l'air effrayée. Ils ont ensuite ralenti», ajoute Mme Rankin.

Elle a vu la voiture se ranger su le côté, mais ne sait pas ce qui est advenu de l'animal. «Il avait l'air effrayé», dit-elle.

L'organisme Humane Society veut également comprendre ce qui s'est passé. «Comment un chat a pu s'accrocher à une telle vitesse, c'est incroyable. Les gens d'Omaha veulent savoir ce qui est arrivé alors nous voulons savoir ce qui est arrivé à ce pauvre chat», conclut Mark Langan.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus