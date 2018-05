Un chercheur croit avoir trouvé les causes de la leucémie infantile

Une enfance passée dans un milieu aseptisé suivie d'infections plus tard dans la vie peuvent déclencher l'apparition de la leucémie infantile, selon une toute nouvelle étude.

L'article, publié lundi dans la revue Nature Reviews Cancer, tend à démontrer que la leucémie aiguë lymphoblastique, le type le plus courant de cancer infantile, est causée par un processus en deux étapes, rapporte CNN.

La première étape est une mutation génétique avant la naissance qui prédispose un enfant au risque de développer cette forme de leucémie.

La deuxième étape est l'exposition à certaines infections plus tard dans l'enfance, après une petite enfance qui s’est passée dans un milieu aseptisé, exempt de germes.

Ainsi les enfants qui ont grandi dans des milieux aseptisés au cours de leur première année de vie, et qui ont moins interagi avec d'autres enfants, sont plus susceptibles de développer une leucémie lymphoblastique aiguë, indique le document.

L'auteur, Mel Greaves, professeur à l’ «Institute of Cancer», suggère que le cancer pourrait être évitable.

M. Greaves a passé en revue plus de 30 années de recherche, y compris la sienne, sur la génétique, la biologie cellulaire, l'immunologie, l'épidémiologie et la modélisation animale de la leucémie infantile et est arrivé à cette conclusion.

Le chercheur s’est demandé «pourquoi ou comment des enfants en bonne santé développent la leucémie et si ce cancer est évitable.»

«Cet ensemble de recherches est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail, et fournit enfin une explication crédible de la manière dont se développe le principal type de leucémie infantile», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«La recherche suggère fortement que ce cancer a une cause biologique claire, et est déclenchée par une variété d'infections chez les enfants prédisposés dont le système immunitaire n'a pas été correctement préparé.

Cependant, d'autres experts préviennent que cette étude doit être confirmée et soulignent que l'hygiène et la sécurité sont toujours cruciales chez les enfants.

La leucémie lymphoblastique aiguë est une forme de cancer du sang qui est le plus souvent diagnostiquée chez les enfants âgés de zéro à 4 ans, bien que les enfants plus âgés et les adultes puissent également être diagnostiqués.

Ce cancer développe rapidement, au fil des jours ou des semaines, s'accumulant dans le sang et se propageant à d'autres parties du corps, y compris les ganglions lymphatiques, le foie et le système nerveux.

Maladie en augmentation

Le principal traitement est la chimiothérapie.

Les taux de la maladie augmentent globalement. Une étude a estimé qu'il y avait 53 000 cas dans le monde en 2016.

Alors qu'une mutation génétique joue un rôle dans la prédisposition de quelqu'un à la maladie, seulement 1% des enfants nés avec cette mutation continuent à développer la maladie, selon le document.

Les taux sont plus courants dans les sociétés avancées, riches, ce qui suggère que la deuxième étape pourrait être causée par des facteurs liés à la vie moderne.

«Si nous pouvions empêcher ce type de leucémie, ce serait extrêmement excitant, mais il reste encore beaucoup de questions à poser au laboratoire de recherche avant de savoir avec certitude si cela pourrait devenir une réalité», a déclaré M. Alasdair. Rankin, directeur de la recherche à la charité Blood Cancer Bloodwise.

«Il n'y a pas encore de lien prouvé avec une infection spécifique», a déclaré le Dr Donna Lancaster, consultant en oncologie pédiatrique au Royal Marsden NHS Foundation Trust.