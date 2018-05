Un piéton a été happé par un camion à ordure peu avant 14h30 sur la rue des Ormes à Québec.

La rue des Ormes est actuellement bouclée par un important périmètre de sécurité.

Le corps de la victime se trouvait toujours sous le camion vers 14h50. Un bac de recyclage renversé se trouve tout juste derrière l'imposant véhicule.

On ne connait pas la cause de l'accident et le service de l'identité judiciaire se rendra sur les lieux.

Plus de détails à venir...