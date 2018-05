Vers un nouveau refuge animal à Rimouski

Les chats et les chiens errants ou abandonnés seront bientôt pris en charge par la Ville de Rimouski. Il s’agit d’une solution temporaire en attendant l'implantation d'un nouveau refuge animal.

Chaque année, plus de 300 chats et chiens sont recueillis par le Service aux petits animaux de Rimouski. Mais après 25 ans à oeuvrer pour le bien-être des animaux domestiques, la petite entreprise met fin à ses activités.

«Le contrat prend fin au début juin, donc la Ville doit trouver une solution pour poursuivre», a expliqué Claude Périnet, le directeur général de la Ville de Rimouski.

Rimouski va d'abord louer jusqu'au début septembre la vieille grange qui accueillait la fourrière municipale ces dernières années. Des employés de la Ville vont s'occuper de soigner les animaux en attendant de leur trouver de nouveaux propriétaires. Une solution temporaire.

«Entre le service actuel et le service futur dans un nouvel équipement, dans un nouveau bâtiment, il y a une période de transition», a dit M. Périnet.

Pour la suite, Rimouski envisage différentes options pour son futur refuge animal. Par exemple, la Ville s'intéresse à un bâtiment situé dans le parc industriel du quartier Pointe-au-Père.

«C'est une option et il y en a d'autres. On pourrait construire un nouveau bâtiment, on pourrait regarder d'autres options d'acquisitions. Mais là pour l'instant on est en négociation pour l'acquisition d'un bâtiment», a soutenu Claude Périnet.

Une fois la question immobilière réglée, restera à déterminer si Rimouski gérera elle-même sa fourrière municipale ou si elle en confiera le mandat à une autre organisation, privée ou sans but lucratif.

«Il y a des avantages et des inconvénients à chacune des méthodes de fonctionnement, a affirmé le directeur général. On va regarder ça de façon approfondie pour arriver à faire un choix.»

Les villes comparables à Rimouski investissent en moyenne 150 000 $ par année pour la gestion des animaux errants et abandonnés. Dans le cas de Rimouski, c’est trois fois moins, mais les choses vont changer. «Il y a une volonté d'améliorer le niveau de service», a ajouté Claude Périnet.