Arrestation et saisie de plus 200 plants de cannabis à Biencourt

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un homme de 51 ans et saisi une certaine quantité de drogue, dont plus de 200 plants de cannabis à Biencourt, dans la MRC de Témiscouata.

Lors d’une perquisition réalisée mardi dans une résidence du 6e rang, les policiers ont saisi 213 plants de cannabis, environ 500 g de cannabis prêt pour la revente, environ 500 g de haschisch, divers équipements servant à la culture et la revente de stupéfiants, une arme prohibée et de l’argent comptant.

Un homme a été interpellé sur place et a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il pourrait faire face à des accusations relativement au trafic et à la possession de stupéfiants, ainsi qu’à la possession d’une arme à feu lors d’une interdiction et l’entreposage fautif d’une arme à feu.

Ce sont des informations reçues du public, il y a quelques mois, qui ont permis de mener cette opération, a indiqué la Sûreté du Québec.