«Arrogant, Luck Mervil veut faire la leçon aux gens»

«Quand il faisait de la musique le plus grand succès de Luck Mervil était ''Tout recommencer''. Je pense qu’il faut tout recommencer dans sa vidéo d’excuse qui ne passe pas dans la population».

Quelques minutes, si ce n’est pas quelques secondes après le prononcé de sa sentence, Luck Mervil a mis en ligne une longue vidéo sur YouTube dans laquelle il s’excuse, blâme les médias, et qualifie sa victime de simple «personne qui a porté plainte».

Cette vidéo montre toute l’arrogance de Mervil, a souligné Richard Martineau, dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous» diffusée au «Québec matin».

«Regardez-le. Le non verbal, il est extrêmement arrogant. On dirait qu’il ne veut pas faire d’excuses, mais faire la leçon aux gens. Il dit ''elle avait 17 ans et demi''. Coudonc Luck, pourquoi pas 17 ans et trois quarts? Elle avait en bas de 18 ans, c’était une mineure, merci bonsoir!»

Le chanteur déchu dans sa vidéo s’en prend aux médias, auxquels il reproche leur façon d’agir.

«Il les accuse de manquer de rigueur. Il a dit ''en tant que citoyen on a le droit de recevoir des nouvelles qui sont rapportées de façon juste''. En tant que citoyen, Luck Mervil, on a le devoir de respecter la loi. En tant que citoyenne, on a le droit de ne pas avoir de relation sexuelle sans donner son consentement», souligne le chroniqueur.

«Le plus vieux truc, c’est de blâmer les médias.»

De plus, Mervil ose croire que la conclusion de son histoire «va être bon pour la société québécoise», dénonce Martineau.

«C’est épouvantable, arrogant, je peux comprendre la victime d’avoir été dégoutée! Son message ne pas passe pas dans la population», assure Richard Martineau.

Le chanteur Luck Mervil écope d’une peine de 6 mois de détention à purger dans la collectivité pour l’exploitation sexuelle d’une adolescente de 17 ans dans les années 1990.