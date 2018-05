Après être restés coincés cinq jours à Cuba, des voyageurs québécois enfin de retour chez eux se promettent de ne jamais y remettre les pieds, amèrement déçus de leur expérience.

«C’est sûr et certain que je ne retournerai pas à Cuba et pour être certaine, je vais me mettre une note à quelque part qui dit: Cuba, souviens-toi», a lancé en riant Lisa Gauthier, depuis sa résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Quelque 300 touristes revenant de l’île caraïbe sont revenus au pays mercredi, après avoir vu leur départ repoussé à plusieurs reprises. Ils déploraient avoir été laissés dans le noir quant à ce qui les attendait, leur vol de retour ayant été annulé en raison de l’écrasement meurtrier d’un appareil de Cubana de Aviacion survenu vendredi.

Mme Gauthier se dit pour sa part heureuse d’avoir retrouvé sa maison, mais elle indique qu’elle est malade depuis ce matin, secouée par un trop grand stress, selon elle.

La voyageuse compte s’adresser à la cour des petites créances pour être dédommagée pour tout ce qu’elle a vécu et pour les pertes d’argent associées à cette prolongation de séjour imprévue.

Elle ne s’avance toutefois pas à quantifier la valeur d’un éventuel dédommagement. «Aucune idée, dit elle, mais à mon avis à moi, ça n’a pas de prix. Le stress qu’on a vécu, de ne pas savoir si on peut revenir chez nous, c’est un sentiment qui ne se vit pas... Tu es pris à quelque part», a-t-elle décrit en évoquant ces mauvais souvenirs.