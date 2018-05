Des failles de santé publique à prévoir à la SQDC, selon l’IRIS

Dans une courte vidéo et une fiche, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) fait état de problèmes dans l'élaboration de la Société québécoise du cannabis (SQDC) créée par Québec pour la distribution de cannabis.

Dans sa fiche publiée jeudi, l’IRIS indique que la SQDC «répond largement aux attentes des principaux intervenants en santé publique », mais que «certains points d’ombre demeurent et doivent être clarifiés avant l’adoption finale de la loi».

«[Le gouvernement] s'apprête à mettre en place un système qui ne comprend pas les garanties minimales. Tout indique que les conditions de travail des employés seront inférieures à celles offertes par la SAQ», peut-on lire dans la fiche.

«D'un côté, on veut des employés compétents et bien formés pour vendre le cannabis, mais de l'autre, on ne veut pas payer suffisamment pour les garder. Pour rencontrer les objectifs en matière de santé publique, on doit pouvoir compter sur des personnes qualifiées à l'emploi de la Société», a déclaré Philippe Hurteau, chercheur à l'IRIS.

À cela s’ajoute le dédoublement des structures déjà en place à la SAQ au sein de sa nouvelle filiale. L'auteur de la fiche soutient que confier la vente du cannabis à une société d'État est la meilleure chose à faire: «Mais pourquoi rendre inefficace la commercialisation en dédoublant les systèmes de distribution, de paie ou encore le service des ressources humaines en sachant que nous pouvons déjà compter sur la SAQ? Il y a de quoi s'inquiéter.»

En plus de sous-traiter la livraison à domicile, le projet de loi 157 ouvre la porte à des projets pilotes de nature privée. «Le gouvernement Couillard est-il sérieux dans sa démarche ou crée-t-il une société d'État pour se donner un vernis temporaire d'acceptabilité sociale?», s'interroge le chercheur.