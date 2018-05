Des réfugiés prennent racine dans la région de Bécancour

L'opération de séduction lancée en 2016 pour attirer des réfugiés dans la région de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, porte ses fruits.

Cinq familles de Syriens et de Népalais comptant en tout 22 membres, dont des enfants, sont en voie de prendre racine notamment dans le village de Fortierville.

Jamal Rizeq Alkrad qui était fermier près de Damas, en Syrie, a pu facilement trouver un emploi d'ouvrier agricole. Il s'occupe notamment de la traite le matin et le soir. Avec sa femme et ses trois enfants, il a pu acquérir une propriété sur la rue principale et entend y cultiver un potager.

«Tout est bon dans le village. Ah! Oui, c'est bon la ferme, les vaches. Le travail est bon», a confié le réfugié dans un français encore approximatif.

Il se propose également d'intégrer la brigade d'incendie du village. «Je pense que comme service d'incendie, comme organisation municipale, on est rendu là. On est à s'adapter», a convenu Sébastien Demers, chef des pompiers.

Dinesh Darjee est arrivé pour sa part du Népal et a aussi décidé de s'établir définitivement à Fortierville. Il vient de signer l'acte d'achat d'une maison située tout près de celle de la famille syrienne.

«J'ai une fille et je veux qu'elle étudie et grandisse à la campagne», a dit le réfugié en sortant du bureau de notaire. Une ferme du village l'a embauché.

Pour réussir le processus d'intégration, un accompagnement quotidien des nouveaux arrivants est impératif, selon Céline Auger, coordonnatrice du Projet d'accueil et d'intégration solidaire (PAIS).

«Ça va de l'aide à trouver un médecin de famille à l'aide pour comprendre leurs factures, et comment les acquitter. L'aide porte aussi sur les services de francisation et jusqu'à l'inscription des enfants dans les camps de jour», a dit Mme Auger.

Le service d'accueil déplore toutefois de ne pas avoir accès à tous les programmes gouvernementaux de soutien à l'intégration, à l'exception de celui couvrant l'apprentissage du français. C'est la MRC de Bécancour et le Mouvement Desjardins qui, pour l'instant, assurent le financement des services.