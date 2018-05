Des travaux prévus sur le chemin de la Scierie

Depuis plusieurs années, les utilisateurs du chemin de la Scierie à Baie-Comeau réclamaient un meilleur entretien de cette route. C’est maintenant chose faite, alors que le ministère des Transports s'en occupe depuis le début du mois et que des travaux sont attendus.

«Il y a des travaux d'asphaltage de prévus cet été et le remplacement de deux ponceaux. C'est vraiment entre le carrefour giratoire et l'usine, environ 5,5 km, et un petit bout jusqu'au chemin de contournement qui ne sera pas asphalté», a expliqué la porte-parole du ministère des Transports Sarah Gaudreault.

Auparavant, l’entretien de cette route était partagé entre trois municipalités, ce qui compliquait la gestion.

Les travailleurs de l’usine comme les villégiateurs qui utilisent le chemin de la Scierie sont satisfaits de cette nouvelle.

Bernard Plante emprunte cette route tous les jours. Il estime qu’elle se détériore de plus en plus chaque année. «Des accidents, il y en a eu, des pertes de contrôles aussi. C'est une bonne chose!» a-t-il dit en parlant de l'entretien qui est désormais sous la responsabilité du ministère.

Transport Québec devrait lancer les appels d’offres cet été pour les travaux d’asphaltage et de remplacement des ponceaux.