Entente entre Revenu Québec et Lou-Tec Roberval?

Une entente serait intervenue entre l'Agence du revenu du Québec et l'entreprise Lou-Tec de Roberval et son propriétaire, l'homme d'affaires Denis Boily, qui font face à 110 chefs d'accusation pour avoir éludé des taxes, entre 2012 et 2016.

À LIRE ÉGALEMENT

110 constats d'infraction pour Lou-Tec Roberval et son propriétaire

Les termes de cette entente, qui permettrait d'éviter un procès, seront présentés devant le tribunal le 29 juin au palais de justice de Roberval, a appris TVA Nouvelles.

Les accusations déposées contre M. Boily et son entreprise pourraient d'ailleurs être réduites.

Des amendes de 220 000 $

L'entreprise Lou-Tec de Roberval et son propriétaire se sont vus imposer 110 constats d'infraction totalisant des amendes de plus de 220 000 $, pour avoir présumément éludé des taxes qui devaient être payées au gouvernement.

Les accusations font suite à l'opération d'envergure menée par Revenu Québec, le 4 mai 2016. Une cinquantaine d'enquêteurs et d'informaticiens étaient débarqués, notamment, dans les locaux de l'entreprise et à la résidence privée de M. Boily à Mashteuiatsh.

Aujourd'hui, l'avocat de l'homme d'affaires estime que l'intervention «musclée» de Revenu Québec était démesurée par rapport aux infractions qui sont reprochées.

Me Alain Provencher assure que, contrairement aux informations qui ont circulé, les sommes qui auraient possiblement été fraudées sont «minimes».

Selon lui, il ne serait question que d'un montant d'environ 1 500 $ au total, sur une période de quatre ans.

«Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des montants que personne se met dans les poches. Ce sont des montants [les taxes] qui n'auraient pas été mis par inadvertance, selon nous, sur les factures», affirme Me Provencher.

«Les amendes sont importantes parce que chaque facture sur laquelle une taxe n'est pas remise constitue un nouvel avis d'infraction», a-t-il précisé.