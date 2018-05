Grève déclenchée par les membres d'Unifor chez CMC Électronique

Le syndicat Unifor a annoncé, jeudi matin, le déclenchement d’une grève par ses membres chez CMC Électronique.

«Puisqu'aucun accord n'a pu être conclu à minuit hier, les membres de la section locale 2889 ont déclenché la grève cette nuit», peut-on lire dans un communiqué.

L'un des enjeux majeurs de ce conflit repose sur la volonté de l'employeur d'implanter un régime de retraite à cotisation déterminée pour les nouveaux salariés alors que les actuels bénéficient d'un régime à prestation déterminée.

«Nous nous opposons à ce qu'un employeur puisse imposer un régime de retraite à deux vitesses d'autant plus que cela sera potentiellement interdit au cours des prochains mois. On a fait des conflits de travail sur cette question fondamentale d'équité. Et nous militons depuis des années pour que les lois soient modifiées», a déclaré Éric Titley, représentant national d'Unifor.

Le 16 mai dernier, les syndiqués ont rejeté une offre patronale dans une proportion de 90 % pour les salariés de la production et de 82,5 % pour ceux des bureaux. Les membres ont déjà donné un mandat de grève à 100 % pour l'unité des bureaux et à 98 % pour ceux de la production.

Malgré des rencontres en conciliation cette semaine, les parties n'ont pu arriver à s'entendre.