Gwyneth Paltrow reconnaissante envers Brad Pitt de l’avoir défendue contre Weinstein

Gwyneth Paltrow a affirmé l'année dernière avoir été victime du comportement de prédateur d'Harvey Weinstein avant le début du tournage de son film, Emma l'Entremetteuse, en 1996. Elle a raconté que Brad Pitt avait défié le producteur après les avances de ce dernier.

Lors d'une nouvelle entrevue pour la radio Sirius XM, mercredi, Gwyneth Paltrow s'est confiée sur l'audace de son petit-ami de l'époque, qui a rendu furieux Harvey Weinstein.

« Il y a eu une fois dans une chambre d'hôtel où il (Weinstein) m'a fait des avances et je lui ai vraiment tenu tête», a-t-elle relaté.

«Je l'ai dit à mon copain de l'époque, Brad Pitt [...] J'étais très secouée et j'avais signé pour deux films avec lui (Weinstein). J'avais peur. Nous étions à la première de Hamlet à Broadway, [...] Harvey était là, et Brad l’avait jeté contre le mur énergiquement.»

Elle a ajouté : « C'était tellement fantastique, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis à profit sa renommée et son pouvoir pour me protéger à une époque où je n'avais pas encore de gloire ou de pouvoir [...] C'est le meilleur [...] Il m'a dit exactement ce qu'il lui a dit : ''Si jamais tu la rends encore une fois mal à l'aise, je te tuerai", ou quelque chose comme ça [...] C'était génial ».

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt sont sortis ensemble de 1994 à 1997. La comédienne fait partie des nombreuses femmes à avoir accusé Harvey Weinstein de harcèlement sexuel dans deux articles, l'un dans le New York Times l'autre dans le New Yorker, publiés en octobre 2017.