Ivanhoé Cambridge fait des acquisitions dans l’immobilier industriel

Ivanhoé Cambridge poursuit son incursion dans le secteur de l’immobilier industriel. Le bras immobilier de la Caisse de dépôt est officiellement devenu actionnaire à hauteur de 38 % de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET), jeudi soir.

C’est une filiale de Blackstone Property Partners qui possédera les 62 % restants de PIRET (TSX : AAR.UN) dans le cadre d’une transaction évaluée à 2,5 milliards $. Les actionnaires actuels recevront 8,10 $ par action acquise.

Suite à la clôture de la transaction, les unités ont cessé d’être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) et celles-ci ont cessé d’être inscrites sur le TSX.

Basé à Vancouver, PIRET détient et exploite un portefeuille de propriétés industrielles à revenus situées dans des marchés de premier plan au Canada, ainsi que des marchés clés de distribution et de logistique aux États-Unis. C’est l’un des plus importants fonds de placement spécialisés en actifs immobiliers industriels au Canada et aux États-Unis.

L’entreprise détient six entrepôts au Québec, tous dans la région de Montréal.

«Nous félicitons PIRET et Blackstone pour cette entente importante. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la croissance de PIRET, une société d’envergure à fort potentiel dotée d’un portefeuille d’exception. L’essor du commerce électronique a un impact indéniable sur la force du secteur dans plusieurs villes et nous demeurons à l’affût d’opportunités pour accroître nos investissements», a indiqué le vice-président exécutif pour le secteur industriel de l’Amérique du Nord chez Ivanhoé Cambridge, Mario Morroni.

Cette transaction s’ajoute à de nombreuses autres pilotées par Ivanhoé Cambridge au cours des dernières années dans le secteur industriel, dans le contexte où les consommateurs achètent de plus en plus sur internet, une activité économique nécessitant un nombre sans cesse grandissant d’entrepôts.

La demande pour cette classe d’actif est importante et celle-ci représente un potentiel de croissance intéressant pour l’investisseur institutionnel, explique-t-on.

Tandis qu’à la fin de 2016, Ivanhoé Cambridge détenait des actifs évalués à 500 millions $ dans les secteurs industriel et de la logistique, ceux-ci représentaient une part de 2 milliards $ l’année dernière (sur un total de 60 milliards d’actifs), et devraient avoir dépassé les 4 milliards $, à l’échelle mondiale, d’ici la fin de l’année.

Ceux-ci sont complémentaires aux centres commerciaux détenus par Ivanhoé-Cambridge, d’autant plus que les habitudes des consommateurs évoluent de plus en plus vers le commerce électronique.