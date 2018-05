Journée chargée pour Justin Trudeau dans Charlevoix

De passage à La Malbaie en vue du sommet du G7 dans deux semaines, et après avoir rencontré les gens de la région hier, le premier ministre Justin Trudeau doit rencontrer les médias pendant une trentaine de minutes, jeudi au Fairmont Le Manoir Richelieu.

Le premier ministre était jeudi matin à la bibliothèque de La Malbaie pour une table ronde avec les élus et différents représentants de la région afin de répondre aux questions.

Le chef de la Nation huronne-wendat se questionnait notamment sur la place qu’allaient avoir les Premières nations lors du sommet.

«Ça commence à se dessiner. L’accueil sera fait par la Nation, par le grand chef, moi-même, et la Nation innue aussi devrait parler au début. On aurait aimé qu’il y ait plus d’éléments culturels, un chant, une danse, un tambour...», explique Konrad Sioui, Grand chef de la Nation.

À 13h50, le premier ministre se dirigera à l’Hôtel Le Germain Charlevoix, où il rencontrera les sherpas du G7, des représentants des pays qui prendront part au sommet.

Sécurité abondante

La sécurité et la présence policière se font de plus en plus sentir. Des manifestations aussi sont en préparation.

«On a vu (dans d’autres sommets) des manifestations où des gens venaient non pas pour les bonnes raisons. Alors c’est sûr que ça donne des inquiétudes, mais je peux dire que la sécurité qui est mise en place actuellement pour prévenir ce genre de situation là est extrêmement importante et ça nous met en confiance», a assuré de son côté Julien Dufour, le président de la Chambre de commerce de Charlevoix.