Julianna Margulies raconte une étrange rencontre avec Steven Seagal

Lors d’un entretien pour The Katie Couric Podcast, ce jeudi, Julianna Margulies s’est livrée sur sa rencontre étrange et désagréable dans une chambre d’hôtel avec Steven Seagal, aux côtés duquel elle a figuré dans le film de 1991, Justice sauvage, et à l’issue de laquelle ce dernier a sorti son pistolet.

«Je suis entrée et me suis assise et j’ai bondi parce qu’il y a avait quelque chose de désagréable et de dur dans le canapé. Il a ri et m’a dit: "Oh désolé, cela doit être mon revolver", a raconté l’actrice. Il a soulevé le coussin et a sorti son pistolet. Et Je n’en avais jamais vu de ma vie, pas de près. Alors je me suis exclamée : "Oh mon dieu". Je me suis mise à transpirer et il m’a dit: "Oh, c’est juste pour tous les barjots dehors. Je dois me protéger".»

L’actrice, qui était âgée de 23 à l’époque, s’attendait à retrouver la directrice de la distribution qui avait arrangé sa rencontre avec l’acteur, accusé depuis de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.

Toutefois, quand elle a réalisé qu’elle était seule dans une chambre d’hôtel avec l’acteur armé, elle s’en est voulue et s’est trouvée «stupide».

L’acteur a étrangement informé Julianna Margulies qu’il était «guérisseur » et lui a demandé s’il pouvait lire dans la paume de ses mains, une chose qu’elle a trouvé plutôt comique.

«Il m’a dit que j’avais des reins vraiment faibles, a affirmé l’actrice de 51 ans en riant. À ce moment-là, pour être honnête, en tant que New-yorkaise, j’ai commencé à rire intérieurement. Du genre, ce mec est pathétique... Je me suis frayée un chemin dehors.»

Julianna Margulies a finalement quitté la chambre de Steven Seagal «en transpirant» avec le coeur «battant», mais elle a dû y retourner pour qu’on lui rembourse ses 15 dollars de frais de taxi pour lesquels elle avait insisté avant de passer l’audition.

Une fois que l’acteur lui a donné l’argent, elle ne l’a pas revu avant qu’ils commencent à travailler ensemble sur le film.

Toutefois, suite à cette rencontre, elle a refusé de rester seule avec lui sur le plateau. «J’ai dit à tout le monde là-bas: "Je sais que vous ne me connaissez pas, mais j’apprécierais vraiment si personne ne me laissait seule avec lui dans la pièce". Parce que j’étais effrayée», a-t-elle ajouté.