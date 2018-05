La victime présumée de François Asselin le craignait

François Lefebvre avait semble-t-il peur de son collègue de travail François Asselin. Ses craintes auraient été justifiées puisque l’homme de 59 ans aurait été tué par Asselin qui est accusé de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre.

TVA Nouvelles a joint le fils de François Lefebvre. Ce dernier a préféré ne pas accorder d’entrevue à la caméra puisqu’il est en plein préparatifs pour les funérailles de son père. Il a toutefois accepté de parler brièvement.

L’homme a raconté qu’en une semaine, journée où il a appris la mort de son père et l’arrestation de François Asselin, la famille est passée de la tristesse de perdre un être cher à la colère. Elle a réalisé en voyant que le collègue de travail de son père chez Martel Express, qu’il pouvait également être impliqué dans la disparition et le possible homicide de Gilles Giasson, le propre père d’Asselin.

À LIRE ÉGALEMENT

Le demi-frère de François Asselin l'a trouvé méconnaissable

http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/23/le-demi-frere-de-francois-asselin-ne-la-pas-reconnu-sur-les-images

Le père de M. Lefebvre lui aurait confié au cours des dernières semaines qu’il craignait François Asselin, un costaud de 35 ans. Il lui a aussi raconté qu’il avait peur de lui, car il consommait beaucoup de stupéfiants.

François Lefebvre avait demandé à son employeur de changer de coéquipier en raison de ses appréhensions. Sa requête avait été acceptée, mais le remaniement des équipes n’avait pas encore été mis en application. M. Lefebvre travaillait donc toujours avec François Asselin le jour où il aurait été tué, la semaine dernière.

Martel Express refuse de commenter les événements à la caméra, mais fait savoir que la situation est très difficile pour les employés. La compagnie de Trois-Rivières a aussi indiqué offrir du soutien psychologique à ses employés.