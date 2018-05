Labeaume veut que Québec soit un leader en entrepreneuriat

Régis Labeaume veut faire de Québec «la ville la plus entrepreneuriale au pays d’ici cinq ans».

C’est ce que le maire de Québec a déclaré jeudi midi, lors d’un dîner-conférence devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Les gens de Québec possèdent déjà cette fibre entrepreneuriale, a assuré le maire en évoquant un «entrepreneuriat d’opportunité et non pas de nécessité». «L’économie va bien et il y a un désir d’entreprendre», a-t-il affirmé. Ce dernier a cependant admis que Québec a encore «des difficultés à industrialiser le savoir», malgré la présence sur son territoire de 5500 chercheurs.

Dans un discours-fleuve aux allures de bilan, Régis Labeaume a évoqué la «métamorphose» de la Ville depuis son arrivée à sa tête, fin 2007. Il a assuré que la Ville va continuer d’investir dans ses infrastructures tout en diminuant sa dette nette. Il est revenu sur le «contrôle des salaires» et sur l’abolition de 808 postes (équivalent temps complet) d’employés municipaux depuis 2007.

Plaidoyer pour l’immigration

M. Labeaume s’est par ailleurs livré à un vibrant plaidoyer en faveur de l’immigration pour répondre au problème criant de la pénurie de main-d’œuvre. Selon lui, la région est appelée à se «métisser» dans les prochaines décennies. «Il faut se préparer et ne pas avoir peur de s’en parler. Les craintes seront surmontées», a-t-il déclaré.

Ce dernier a rappelé que «Québec comptait 4,5% d’immigrants en 2006. Selon les chiffres de 2016, le taux est de 7,2%. Soyons honnêtes, nous avons absolument besoin de faire mieux. Il faut amener de nouveaux arrivants à Québec et ça commence à urger. La population immigrante devra augmenter».

Actuellement, le taux de chômage à Québec est de 3,6%. Or, il s’élève à 7% chez las immigrants. «Il faut s’ouvrir et engager des personnes nées ailleurs au Québec. Faisons de l’oeil à des jeunes qualifiés pour leur donner le goût de venir se réaliser. Nous avons besoin de ce bagage d’expérience», a suggéré le maire.

Régis Labeaume a d’ailleurs tenu à dire que le taux de rétention des immigrants à Québec est «excellent» (93,6%, en 2016).