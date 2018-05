Le dépotoir de Saint-Étienne-des-Grès livrera-t-il ses secrets?

Cela fait maintenant quatre jours que les policiers fouillent sans ménagement dans un amoncellement d’ordures du site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie en quête d’indices visant à élucider la disparition de Gilles Giasson de Trois-Rivières.

C’est un éboueur qui a mené les enquêteurs au dépotoir après que ce dernier eut vu à la télévision François Asselin, fils de Gilles Giasson, arrêté à Sherbrooke et accusé de meurtre et d’outrage à un cadavre.

Depuis les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) passent aux peignes fin une zone précise où les déchets de l’éboueur ont été déversés, il y a deux semaines.

«On travaille avec les éléments sur place. C’est un site d’enfouissement. Les policiers sont confrontés à différentes matières et différentes odeurs. Ça fait partie du métier, les policiers sont dévoués à la tâche. Nous sommes sur le terrain pour vraiment tenter de résoudre ce dossier», fait savoir Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

La Sûreté du Québec avait déployé samedi une équipe d’enquêteurs et de spécialistes du Laboratoire de science judiciaire et de médecin légale afin d’expertiser le loyer que partageait Gilles Giasson, 67 ans, et son fils François, rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières. Les lieux sont considérés comme une scène de crime.