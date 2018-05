Pas d’album posthume d’Avicii

Les représentants d’Avicii, décédé en avril dernier à l’âge de 28 ans, viennent de démentir la sortie prochaine d’un album posthume. Si le DJ travaillait bel et bien sur de nouvelles musiques avant de mourir, il n’est pas à l’ordre du jour de publier quoi que ce soit.

«Tim travaillait sur de nouvelles musiques et a publié environ 9 photos et stories sur Instagram à propos de ses sessions cette année. Pour le moment, ces histoires concernant la sortie arrêtée (de ces travaux) sont uniquement des rumeurs venant d’admirateurs plein d’espoir qui aimaient Tim et sa musique», a fait savoir Diana Baron, qui représentait le DJ, dans Billboard.

La famille de l’artiste a laissé entendre qu’il s’était ôté la vie.

Ses proches ont également annoncé que ses funérailles se passeraient dans la plus stricte intimité, «en présence des personnes qui étaient le plus proche de Tim» Bergling, son vrai nom pour l’état civil.