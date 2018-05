Québec investit 93,5 M$ pour un nouveau pavillon à HEC Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé, jeudi, un investissement de 93,5 millions de dollars à HEC Montréal pour la construction d’un nouvel édifice au centre-ville de Montréal.

Le projet, qui veut combler un déficit d’espaces d’enseignement et de recherche, est évalué à 183,1 millions de dollars.

Le nouveau pavillon à HEC Montréal occupera le terrain vacant adjacent à la Basilique Saint‐Patrick et sur la côte du Beaver Hall, a indiqué Québec dans un communiqué.

Pour la réalisation de ce projet, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur investit 80,8 M$ et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 12,7 M$. Parallèlement, la Fondation HEC Montréal consacre au projet 39,3 M$ et HEC Montréal 50,3 M$.

«Cette aide financière permettra à HEC Montréal de poursuivre ses missions d'enseignement et de recherche et d'offrir des espaces plus adaptés à sa clientèle», a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David.

«Grâce à ces nouvelles infrastructures, cet établissement pourra notamment héberger des centres de recherche appliquée et de transfert, dont les travaux répondront aux besoins de nos entreprises», a poursuivi la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

«Je me réjouis donc des investissements annoncés aujourd'hui, qui permettront de poursuivre le développement de la recherche et de l'innovation au Québec, rejoignant ainsi les objectifs de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation», a conclu la ministre Anglade.