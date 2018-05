Un climat de tension qui tend à s'améliorer

L’arrestation, mercredi, de deux policiers du SPVM qui auraient présumément maltraité un sans-abri lors d’un événement survenu en 2010 démontre le climat de tension qui existe entre la communauté itinérante et le service de police, selon le président-directeur général de la Mission Old Bewery.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on voit tous les jours, heureusement, mais ce n’est pas [rare] qu’on va voir une voiture de police arrêter devant nos bureaux et déposer quelqu’un», explique Matthew Pearce.

Les faits rendus publics hier révèlent que l’itinérant aurait été physiquement maltraité, en plus de se faire abandonner par les deux policiers bien en dehors des limites de l’île de Montréal.

Heureusement, dit M. Pierce, il y a eu une nette amélioration au cours des dernières années dans les relations, mais du chemin reste à faire.

«Et c’est pour ça que les policiers ont besoin d’une formation précise sur ce phénomène et l’objectif de la Mission et du SPVM est de former tous les policiers au cours des trois prochaines années», conclut Matthew Pearce.