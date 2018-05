Un couple de Lévis arrêté en lien avec un dossier de proxénétisme

Une femme de 18 ans et un homme de 26 ans de Lévis ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en lien avec un dossier de proxénétisme auprès d’une présumée victime de 17 ans.

Christopher Gravel et Victoria-Sarae Doddrige-Gagné ont été arrêtés pour des événements survenus entre le mois de mars et le 4 mai 2018.

Selon le SPVL, la présumée victime est allée habiter chez le couple dans le secteur de Lévis où elle a eu des relations sexuelles avec l’homme à l’insu de sa conjointe.

Gravel a également demandé à la victime de se prostituer pour avoir plus d’argent.

Après avoir avisé la conjointe de l’accusé, celle-ci a pris des photos de l’adolescente afin de placer des annonces sur internet. Cette dernière a rencontré des clients à plus ou moins huit reprises, où elle était conduite par Christopher, à qui elle devait remettre une partie de l’argent.

C’est suite à une chicane entre l’adolescente et le couple et des menaces proférées à l’adolescente, que celle-ci a porté plainte.

Gravel devait comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Québec et pourrait faire face à des accusations d’harcèlement, de proférer des menaces de causer la mort et des lésions corporelles, de proxénétisme d’une personne âgée de moins de 18 ans, avoir fait une publicité de services sexuels et d’avoir obtenu un avantage matériel provenant de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans.

Pour sa part, Victoria-Sarae Doddrige-Gagné a été libérée avec une promesse de comparaître assortie de certaines conditions à respecter. Elle pourrait faire face aux mêmes accusations, à l’exception de proxénétisme d’une personne âgée de moins de 18 ans.