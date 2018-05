Bébés oubliés dans les voitures: comment éviter le pire?

C’est un drame qui se reproduit malheureusement à chaque fois que reviennent les beaux jours: tous les ans, des enfants succombent après avoir été laissés dans une voiture.

Ces derniers jours, la médiatisation de deux cas de mortalité, à Burlington en Ontario, et à Nashville aux États-Unis, nous rappellent cruellement à quel point il faut continuer à prévenir pour éviter le pire.

Un bon truc proposé aux parents : laissez votre téléphone cellulaire ou votre sac à main sur la banquette arrière. Habitués à ne pas vous départir de ces items, vous aurez le réflexe de les rechercher avant de quitter votre véhicule, vous évitant un geste que vous pourriez ne jamais vous pardonner. Les enfants laissés dans les voitures sont le plus souvent oubliés à cause d’une distraction de leurs parents.

Pourtant, le risque est énorme. «Le coup de chaleur, c’est très dangereux. En fait, 50% des gens admis aux soins intensifs souffrant d’un coup de chaleur vont malheureusement en mourir», a signalé le Dr Simon-Pierre Landry, en entrevue au Québec Matin.

L’urgentiste rappelle qu’un effet de serre se forme rapidement dans un habitacle où l’air ne circule pas. «Le corps de l’enfant va monter à des températures qui sont extrêmes : on parle de plus de 40 degrés Celcius», poursuit-il, expliquant que le problème survient quand il y a «trop de chaleur qui rentre dans le corps, pas assez qui sort».

Comment ça se passe à l’urgence

Une situation qui a des effets physiologiques marqués, notamment sur le cœur, le cerveau et les poumons. Et qui peut résulter en un «dysfonctionnement polysystémique», cette condition où plusieurs organes cessent de fonctionner correctement, ce qui aboutit, à terme, à un décès.

Les intervenants en milieu hospitalier se croisent toujours les doigts pour que l’enfant leur soit amené avant le coup de chaleur fatal, alors qu’on ne parle que d’un «épuisement à la chaleur». L’enfant qui en souffre arrive toujours à transpirer, mais il présente une difficulté à se concentrer.

Une fois arrivé à l’urgence, «on fait tout notre possible pour diminuer la température du corps», explique le Dr Landry, notamment en immergeant la personne dans un bac d’eau, en lui soufflant de l’air froid et humide sur le corps ou en lui appliquant des sacs de glace.

«Malheureusement, si le poumon et le cœur ne fonctionnent plus, il faut prendre le contrôle des poumons, donc on va intuber le patient pour le brancher sur un respirateur artificiel», indique le médecin, qui est chef de l’urgence à l’hôpital Laurentien.

Le Dr Landry insiste pour dire que l’élévation de la température en plein soleil se fait rapidement, «en moins de 15 minutes». «Il n’y a pas de temps ou de façon de laisser son enfant dans une voiture dans un stationnement en plein soleil, ou peu importe, dans la rue... Les enfants ne doivent jamais être laissés seuls dans la voiture», conclut-il.