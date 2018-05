CAE hausse ses profits au quatrième trimestre

Le fabricant de simulateurs CAE a rapporté vendredi des profits en hausse au quatrième trimestre ainsi que pour l’exercice financier 2018.

Les profits de l’entreprise montréalaise ont ainsi atteint 100,1 millions $ ou 37 cents par action au quatrième trimestre, comparativement à 67,4 millions $ ou 25 cents par action), l’an dernier.

Pour le même trimestre, toujours par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, les revenus de CAE ont crû de 6 %, atteignant 780,7 millions $.

«La stratégie de formation de CAE s’avère une réussite comme le démontrent notre excellent rendement au quatrième trimestre et à l’exercice 2018, et nos perspectives de croissance qui ont été atteintes dans tous les secteurs», a indiqué Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

Pour l’exercice, les profits de CAE ont aussi crû, s’établissant à 347,0 millions $ ou 1,29 $ par action. Les revenus annuels ont aussi bondi, de 5 % pour atteindre 2,8 milliards $.

«Je suis très heureux de l’élan que nous avons pris pour être reconnus mondialement comme le partenaire de choix en formation, comme en témoignent nos prises de commandes records de 3,9 milliards $ pour l’exercice et notre carnet de commandes record de 7,8 milliards $», a ajouté M. Parent.

Aussi bien dans le secteur civil, qu’en défense ou en santé, le succès a été au rendez-vous. «Du côté du secteur civil, nous avons augmenté le résultat opérationnel de 12 % et enregistré des commandes records de 2,3 milliards $», a indiqué M. Parent.

Dans le secteur de la défense, le résultat opérationnel a crû de 6 % et les commandes ont atteint un record de 1,4 milliard $. «Du côté de la Santé, nous avons poursuivi notre croissance avec le lancement de produits innovateurs et une présence plus vaste sur le marché», a ajouté le grand patron.

Par ailleurs, CAE a annoncé le versement d’un dividende de 9 cents par action le 29 juin prochain aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 15 juin 2018.