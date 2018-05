Débat entre le PLQ et QS sur la santé au Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et la candidate de Québec solidaire dans Verdun, Vanessa Roy, ont croisé le fer lors d’un débat sur la santé, vendredi, sur les ondes de LCN.

Pas de doute pour Gaétan Barrette, sa réforme en santé a permis des réelles améliorations dans le système.

«Il n’y a aucun doute que les choses se sont améliorées depuis quatre ans dans tous les secteurs», a lancé d’entrée de jeu le député et candidat dans La Pinière lors du débat animé par Mario Dumont.

«On n’est pas rendu à destination, mais ça ne veut pas dire qu’on n’a pas amélioré les choses», a ajouté le ministre Barrette, selon qui «les faits sont incontestables».

Selon la candidate de QS et physiothérapeute de formation, les choses sont tout autrement sur le terrain.

«Les gens sont épuisés et à bout de la réforme. La réforme s’est faite très rapidement et on a beaucoup concentré nos efforts sur les hôpitaux et les médecins» a soutenu Vanessa Roy.

«La réforme est peut-être une réussite du point de vue médical, mais pas du point de vue des patients», a-t-elle ajouté.

La candidate de Québec solidaire veut, avec son parti, revoir la rémunération globale des médecins et rendre les soins dentaires accessibles à la population.

«Notre vision à Québec solidaire c’est de voir globalement la santé», a précisé celle qui souhaite représenter les citoyens de Verdun à l’Assemblée nationale.