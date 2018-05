Des vers dans le réchaud à viande fumée

Un restaurant de la rue Hochelaga a écopé de deux sévères amendes après avoir reçu la visite d’inspectrices de la Ville de Montréal qui ont remarqué l’état d’insalubrité généralisée de ses cuisines.

Plusieurs équipements dans les cuisines du restaurant Le Cupidon d’Or présentaient des dégoulinades de gras jaune, en octobre 2016. Même chose pour des récipients de plastique entreposés à différents endroits dans l’aire de préparation des aliments, comme l’ont remarqué deux inspectrices à leur passage dans le restaurant de 200 places.

Une grande partie de la surface d’une plaque au fond d’un réchaud à smoked meat était aussi couverte d’une matière brunâtre gluante où bougeaient des petits vers blancs, selon le rapport de la Ville.

Excréments de rats

Deux mois plus tard, ce sont des excréments de rats proches d’une machine à glace qui ont attiré l’attention des inspectrices, en plus des nombreux aliments laissés à une température trop élevée.

«Le plancher sous les différents équipements [...] était vraiment très sale avec une épaisse couche gluante de différents rebuts alimentaires», a noté une inspectrice

Le commerce a ainsi écopé de deux amendes de 1800 $, en avril dernier, soit environ 17 mois après que les inspectrices eurent constaté les infractions.

Un des propriétaires du restaurant, Robert Melançon, explique l’état d’insalubrité des cuisines par un manque de personnel.

« Quand on est censé être cinq cuisiniers et trois plongeurs, mais qu’on a juste trois cuisiniers et un plongeur et qu’on fait des semaines de 100 heures, ça se peut qu’on tourne les coins ronds », a-t-il dit en précisant qu’il faisait maintenant affaire avec une entreprise de nettoyage et que la situation était rentrée dans l’ordre.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.