Deux suspects poseurs d’une bombe activement recherchés

Au lendemain d’une explosion, qui aurait été perpétrée par deux hommes qui ont fait irruption au restaurant indien Bombay Bhel de Mississauga en Ontario pour y déposer un engin explosif qui a fait 15 blessées dont trois graves, les policiers s’affairent activement à retrouver les deux suspects toujours au large.

Plusieurs familles étaient attablées hier soir vers 22h30 quand la déflagration s’est fait sentir. Deux fêtes s’y tenaient d’ailleurs et plusieurs enfants étaient sur place. Ce que les policiers qualifient de bombe artisanale a blessé gravement un homme de 35 ans et deux femmes de 48 et 62 ans qui sont toutefois dans un état stable. Douze autres clients du Bombay Bhel ont été blessés légèrement. Ils ont entre 23 et 69 ans.

Un périmètre a été mis en place autour du restaurant situé près de l’intersection entre la rue Hurontario et l’avenue Eglington. Les policiers passaient au peigne fin un des terrains vacants non loin du restaurant en quête d’indices, vendredi après-midi.

Description

Le motif de l’attaque demeure inconnu, la police indique toutefois que l’acte terroriste ou le crime haineux sont exclus.

Les deux suspects qui seraient arrivés au Bombay Bhel dans un ou deux véhicules et qui auraient quitté les lieux rapidement après avoir perpétré leur crime étaient vêtus de noir et ils semblaient porter une cagoule leur cachant le visage.

Le premier suspect mesure entre 5 pi 10 (1,78 m) et 6 pi (1,84 m) et aurait une vingtaine d’années. Le second mesurerait environ 5 pi 10 po (1,78 m) son âge n’a pas pu être déterminé.

Outre la police régionale de Peel, la police provinciale de l'Ontario et la Gendarmerie royale du Canada participent aussi à l’enquête.