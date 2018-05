Étude sur la radicalisation et la Charte des valeurs: «Philippe Couillard doit tellement être content»

Dans la foulée du dévoilement d’une étude affirmant que la Charte des valeurs de l’ex-gouvernement du Parti québécois a été un catalyseur important dans la radicalisation de jeunes Québécois, Richard Martineau s’est avoué exaspéré.

«La Charte des valeurs a le dos extrêmement large», a affirmé d’entrée de jeu le chroniqueur au sujet des travaux du chercheur Amarnath Amarasingam.

«À la fin de son étude, M. Amarasingam écrit ‘la radicalisation des jeunes va empirer si les partis politiques nationalistes prennent plus de place au Québec’....on dirait que ça a été signé par Philippe Couillard ce rapport-là, a-t-il ajouté. C’est à peine s’il ne dit pas ‘votez pour le Parti libéral’.»

Selon Richard Martineau, des débats ont lieu partout dans le monde et il «normal» qu’on veuille règlementer ce genre de chose.

«On le fait en France, en Angleterre, en Tunisie, au Maroc, dans la société arabo-musulmane : on se demande comment encadrer la religion dans l’espace public. On n’est pas différent au Québec. On est pas pire que ces sociétés», a tenu à préciser le chroniqueur.

«Philippe Couillard doit tellement être content», a-t-il conclu.