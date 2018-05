G7: le fédéral remboursera un maximum de 71 millions $

Ottawa remboursera un maximum de 71 millions $ au gouvernement québécois pour les mesures de sécurité qu’il devra déployer lors du Sommet du G7 dans Charlevoix, soit moins de la moitié que ce qui lui avait été réclamé après la tenue du G8/G20 en Ontario.

C’est ce que révèle une entente conclue le 29 mars dernier entre les ministères fédéral et québécois de la Sécurité publique, dont «Le Journal de Québec» a obtenu copie. Ces sommes couvriront les frais encourus autant par le gouvernement du Québec que par les municipalités et les MRC, pour les événements qui auront lieu les 8 et 9 juin prochains.

La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Québec seront notamment appelés à assurer la sécurité de l’événement, au sein du Groupe intégré de la sécurité coordonné par la GRC. La Sécurité publique de Saguenay sera également mise à contribution pour protéger les dignitaires qui atterriront à la base militaire de Bagotville.

Imprévus

Puisque les coûts varieront de façon importante selon les manifestations, l’entente prévoit un montant de contingence de 20 % pour la période couvrant le Sommet.

Le document explique également qu’advenant «un événement exceptionnel et imprévisible», un comité soumettra une «recommandation» au gouvernement fédéral afin de revoir le budget à la hausse. Québec n’a toutefois pas de garantie que des sommes supplémentaires seraient versées.

Beaucoup moins qu’à Toronto

Au total, Ottawa prévoit que le Sommet coûtera 605 millions $, dont 99 millions $ proviennent de Sécurité publique Canada. Pour sa part, Québec assumera des dépenses de l’ordre de 2,8 millions $ pour les mesures de sécurité, soit 50 % des biens et équipements achetés.

À 71 millions $, les sommes prévues pour rembourser les mesures de sécurité au Québec représentent la moitié des coûts encourus par les services de police provinciaux et municipaux lors des sommets du G8 et du G20 en Ontario, en 2010, qui s’étaient élevés à 156 millions $.

À lui seul, le Service de police de Toronto avait réclamé plus de 89 millions $, selon le rapport de la vérificatrice générale à Ottawa. La police provinciale de l’Ontario, elle, avait envoyé une facture de plus de 57 millions $ au gouvernement fédéral.

Fait à noter, le G8 et le G20 s’étaient déroulés sur deux sites différents, soit Muskoka et Toronto, sur une période de trois jours. Le G7, lui, se déroulera à La Malbaie sur une période de deux jours, mais l’essentiel des manifestations devrait avoir lieu à Québec.

Le cabinet du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a refusé de répondre à nos questions hier.

Coûts pour la sécurité remboursés au Québec

Total: 71 622 800 $

Quelques exemples de dépenses prévues

-Rémunération du personnel (policiers et agents correctionnels): 26,2 millions $

-Transport, hébergement et repas: 15,5 millions $

-Achat d’équipement de télécommunication, équipements opérationnels et autres: 5,3 millions $

Source : Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la réunion ministérielle du G7 de 2018