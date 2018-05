L'installation de boîtes postales soulève l'ire de résidents

L'installation de boîtes postales mercredi le long d'une piste cyclable à Rimouski a suscité la controverse, mais surtout beaucoup d'incompréhension.

Des citoyens ont craint pour leur sécurité et celle des cyclistes. Lorsque les résidents du secteur récupèrent leur courrier, ils doivent se stationner sur la piste cyclable et parfois les véhicules entravent la circulation sur la route 132.

Les citoyens du quartier n'en reviennent tout simplement pas. Un résident du secteur considère que la situation est complètement aberrante.

Louis Deschênes se demande qui a pris cette décision. Le site était non seulement potentiellement dangereux, mais aussi situé tout près d'une borne-fontaine. Ce qui ne fait aucun sens, selon lui.

Même les employés de Postes Canada sont exposés à des risques évidents. Le président du Syndicat des travailleurs des postes, Danick Proulx, estime qu'il faut que la société d'État corrige le tir rapidement.

Bien que Postes Canada affirme que ces boîtes postales seront relocalisées dans un secteur plus sécuritaire d'ici quelques semaines, la question demeure à savoir qui a pris la décision de les installer à cet endroit.

Le conseiller municipal du district Sacré-Cœur à Rimouski analyse justement le dossier. Sébastien Bolduc tente de comprendre ce qui a bien pu se passer et de déterminer qui a autorisé l'installation des boîtes postales à cet emplacement.

Les résidents du secteur, les cyclistes et les employés de Postes Canada se réjouissent du déplacement prochain des boîtes postales et espèrent que pareille situation ne survienne plus.