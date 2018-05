Marie-Mai dévoile son nouveau vidéoclip

Marie-Mai a mis en ligne, vendredi matin, son nouveau vidéoclip pour la pièce «Empire» qui se trouvera sur l’album du même nom dont la sortie est prévue pour le 28 septembre prochain.

En pleine renaissance artistique, Marie-Mai est plus sexy que jamais dans «Empire».

Seule dans un décor minimaliste, la chanteuse danse librement et semble s’éclater!

Toutes les chansons de l’album «Empire» parleront d’elle, de que Marie-Mai a vécu dans les dernières années, autant au niveau professionnel que de sa vie privée.

«Mon EMPIRE, c’est mon cœur, ma confiance en moi, mon univers, ma famille, mon équipe. Pendant ces 2 dernières années, j’ai dû me recentrer sur moi-même, reconstruire mon estime d’artiste, d’auteure-compositrice et mon estime en tant que femme. J’avais l’impression de recommencer à zéro... EMPIRE exprime toutes ces réflexions, ces doutes, mais aussi ma force et ma résilience», a écrit récemment l’artiste sur Instagram.

Marie-Mai sera en spectacle les 15 et 16 février 2019 au Centre Bell, puis le 2 mars au Centre Vidéotron.