Nombreuses entraves sur les routes ce week-end

Sans surprise, l’échangeur Turcot sera au cœur des entraves à la circulation cette fin de semaine. Les secteurs du pont Honoré-Mercier, du pont Champlain et de la route 132 à Brossard seront aussi à éviter.

L’autoroute 720/ route 136 et l’autoroute 20 en direction ouest seront complètement fermées à la circulation, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie (boulevard Robert-Bourassa, autoroute 10 est/ route 112/ pont Victoria/ pont Champlain) et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De ce fait, l’entrée de la rue Saint-Antoine en direction ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima sera fermée à compter de 22 h vendredi. Un détour sera possible en continuant sur la rue Saint-Antoine, rue Saint-Jacques, avenue Atwater et autoroute 15 nord.

Même chose pour l’entrée commune de la rue Saint-Antoine en direction est et de la rue Sanguinet/ avenue de l’Hôtel-de-Ville, à partir de 23 h 30.

Conséquemment, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest sera fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest et celle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie) qui seront fermées selon le même horaire.

À noter que les entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l’autoroute 20 ouest seront fermées.

La route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera complètement fermée, entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De ce fait, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/autoroute 720 est et de l’autoroute 20 est pour la route 136/ autoroute 720 est seront fermées selon le même horaire. Tout comme la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

La sortie 64 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) de l’autoroute 20 est sera fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 62 pour les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon et rue Notre-Dame.

Du côté du pont Honoré-Mercier, celui-ci sera fermé en direction de Montréal (route 138 est) et une circulation à contresens (une voie par direction) sera mise en place sur le pont en direction de Kahnawake (route 138 ouest), de vendredi 22 h à samedi 11 h.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la fermeture pourra être reportée à samedi, de 22 h à dimanche 11 h ou encore à dimanche, de 19 h à lundi 5 h.

Au nouveau pont Champlain la route 132 est sera complètement fermée, entre la sortie 53 (pont Champlain/ Montréal, autoroute 10 est) et l’entrée suivante, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La sortie 76 (boulevard Simard) de la route 132 est sera fermée selon le même horaire. Les automobilistes pourront faire demi-tour à la sortie 78 (boulevard Laurier).

Même histoire sur la route 132 en direction ouest qui sera aussi fermée entre la sortie 76 et l’entrée suivante, de vendredi 22 h à lundi 5h.

La bretelle de l’autoroute 10 ouest (venant de Sherbrooke) pour la route 132 ouest (vers La Prairie) sera fermée, selon le même horaire. Un détour est prévu via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière, Taschereau et Matte.

La sortie 57-S (boulevard de L’Île-des-Sœurs), de vendredi 22 h à lundi 5 h. À noter qu’à partir du mardi 29 mai à 5 h, la sortie 57-S sera relocalisée temporairement à la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour quelques semaines.

Enfin, du côté du pont Jacques-Cartier : les entrées en provenance du boulevard Taschereau et de la rue Saint-Laurent pour le pont Jacques-Cartier (vers Montréal) seront complètement fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h.